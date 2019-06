Los 400.000 desconocidos que llevaron al hombre a la Luna hacen memoria

Fotografía cedida por Contact Light Films, donde aparece Kyle McConaghy durante el rodaje del documental de "When We Were Apollo" junto al monumento a Apollo instalado en Space View park en Titusville, Florida (EE.UU.). EFE/Contact Light Films/SOLO USO EDITORIAL

Fotografía cedida por Contact Light Films, donde aparece el cineasta Zachary Weil, director del documental de "When We Were Apollo", mientras posa con un cartel en Cocoa Beach, una localidad de la misma zona floridana donde está el Centro Espacial Kennedy, desde donde despegó el Apollo 11, el cohete más famoso de la Historia. EFE/Contact Light Films/SOLO USO EDITORIAL