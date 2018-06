Impulsada por el gran éxito de su consola híbrida Nintendo Switch, Nintendo continúa ampliando sus sagas más populares con nuevos videojuegos que, según el director de marketing de Nintendo Ibérica, Gustavo Viudez, muestran que la compañía sabe evolucionar sin romper con su tradición.

"La verdad es que Nintendo se reinventa constantemente, pero sin cambiar las dinámicas del pasado. Y esto es algo muy complicado. Lo hicimos con 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' y 'Super Mario Odyssey' el año pasado y lo vamos a ver ahora con 'Super Smash Bros. Ultimate'", explicó Viudez en una entrevista con Efe durante la feria E3 de videojuegos, celebrada esta semana en Los Ángeles.