La compañía aeroespacial SpaceX anunció un retraso de casi 24 horas en el lanzamiento de un cohete Falcon 9 con una cápsula Dragon con suministros para la Estación Espacial Internacional (EEI), que estaba previsto para este viernes de madrugada desde Cabo Cañaveral (Florida).

El lanzamiento, que fue aplazado por un problema técnico, quedó programado para las 02.48 horas locales del sábado, informó SpaceX, una compañía del empresario Elon Musk que lleva a cabo programas para la NASA.

Según SpaceX, la razón del aplazamiento fue un problema eléctrico en la embarcación Of Course I Still Love You, que se utiliza para el aterrizaje del cohete una vez que la cápsula es puesta en orbita.

Precisamente la empresa aeroespacial confirmó este jueves que una cápsula Dragon diseñada para misiones tripuladas, distinta a la el sábado será lanzada en un Falcon 9 con unos 2.500 kilos de suministros para la EEI, quedó destrozada durante una prueba realizada el pasado 20 de abril en Florida.

Durante un encuentro con medios, el vicepresidente de Garantía de la Misión, Hans Koenigsmann, manifestó que el incidente, que calificó como "una anomalía", se produjo menos de un segundo antes de que se activaran los propulsores del sistema de escape SuperDraco de la cápsula.

El ejecutivo señaló que tanto la compañía privada como la NASA, que son socios en una misión para mandar astronautas al espacio, se encuentran investigando el hecho, pero reiteró su confianza en el sistema de propulsores de SuperDraco, los cuales se han probado unas "600 veces", dijo.

"Necesitamos aún recolectar evidencia. Tenemos que asegurarnos de no perdernos nada", señaló a los periodistas Koenigsmann.