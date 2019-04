Ha hecho casi de todo en el cine español, desde figurante a productor de una de las sagas más taquilleras de la historia. El 12 de mayo Santiago Segura repetirá como presentador de los Premios Platino del cine iberoamericano, en verano estrena película y tiene varias ideas rondando para la televisión.

"Desde que salieron las plataformas mi gran ilusión es hacer una serie", señala Segura en una entrevista con Efe. Aunque de momento, solo son ideas. "Estoy con el teatro -un show de humor- y con el montaje de 'Padre no hay más que uno', que será mi primera comedia familiar", dice.

Los Premios Platino se entregarán el 12 de mayo en la Riviera Maya, en el Caribe mexicano. "Roma" de Alfonso Cuarón parte como favorita junto a la colombiana "Pájaros de verano" y la paraguaya "Las herederas". Segura compartirá la conducción de la ceremonia con la actriz mexicana Cecilia Suárez ("La casa de las flores").

PREGUNTA.- Es su segunda vez como presentador de los Platino. ¿Porqué se ha animado a repetir?

RESPUESTA.- Me lo pasé muy bien en Uruguay (2016) y siempre me han fascinado las entregas de premios. Ya que no los recibo, por lo menos darlos.

P.- Los Platino nacieron hace seis años con el propósito de que la cinematografía en español viaje más y abrir mercados ¿Cree que se ha conseguido?

R.- Los premios siempre son un escaparate, una plataforma para conocer gente y asociarse. Es bueno, es un granito de arena.

P.- Como productor usted ha rodado películas con Argentina. ¿Tiene previsto coproducir con otros países latinoamericanos?

R.- No, pero no me importaría, con México, Colombia, Chile... Con Argentina fue muy sencillo porque tengo la suerte de que es mi segundo hogar, allí me conoce todo el mundo, es maravilloso.

P.- ¿Qué puede adelantar del guion y el tono de la gala?

R.- Me gustaría adelantar algo pero aún no lo sé. Siempre hay actuaciones musicales y creo que Raphael (Platino de Honor 2019) será una de ellas. Se intenta que sea lo más divertida posible dentro de que es una gala de premios, que suelen ser largas.

P.- "Roma", de Alfonso Cuarón y producida por Netflix, parece la favorita. ¿Cuál es la suya?

R.- "Roma" me gusta muchísimo, y con los Óscar que ha ganado parece que va en cabeza pero nunca se sabe.

P.- La Academia de Hollywood se está planteando cambiar las normas para que las plataformas no puedan competir en los premios. ¿Qué opina de este debate?

R.- Netflix pasa de todo, se van a comprar el Egyptian Theater de Los Ángeles, ellos van a hacer sus propias normas. Es un gigante, ir contra ellos es como intentar salir de una inundación con un patito de goma. Hay que intentar que nos favorezca, no pensar que es el enemigo del cine.

P.- ¿No les excluiría de los premios entonces?

R.- Tampoco me parece mal que se limite. Podrían crear sus propios premios, ya que juegan con otras reglas. No me parece intolerante por parte la vieja industria que pongan limitaciones, tampoco te vas a abrir de piernas.

P.- Se habla de un momento de explosión del audiovisual español.

R. - Desde que hago esto he oído hablar de la crisis y del 'boom' del cine español. Siempre a unos les va bien y a otros no. Pero es cierto que es un buen momento para los contenidos y para los que nos gusta contar historias, porque hay opciones.

P.- ¿Tiene algún proyecto para televisión?

R.- Desde que salieron las plataformas mi gran ilusión es hacer una serie. Siempre me han gustado pero la televisión generalista me da pánico, haces una serie en la que te dejas la vida y te ponen una final de Copa al lado y te hunden. Lo bueno de las plataformas es que la gente elige, nadie me va a humillar por la audiencia.

P.- ¿Algún proyecto concreto en marcha?

R.- Tengo varias ideas pero ahora estoy con el teatro y montando mi próxima película. No soy como las mujeres que pueden hacer muchas cosas a la vez.

P.- Pero es usted muy polifacético. ¿De qué se siente más orgulloso?

R.- De "Masterchef", creo que lo bordé. Uno de mis ídolos, Jordi Cruz me dijo que era un virtuoso. Cuando alguien a quien admiras te hace un halago... Berlanga me dijo una vez que una escena de "Torrente" era su favorita del cine español reciente. Eso te recompensa de todos los malos tragos.

P.- ¿Podría rodar un 'Torrente' hoy, con esta atmósfera de ultracorrección política?

R.- Podría pero no sé si tendría ganas, no me gusta la crucifixión. Quiero hacer reír, provocar diversión y debate, pero no ofensa ni mal rollo, ni odio hacia mí.

P.- Su próxima película, una comedia sobre un padre que se queda solo con sus cinco hijos y las pasa canutas, parece un poco ajuste de cuentas con el machito español.

R.- Siempre he pensado que España es una sociedad muy machista y me gusta que esté habiendo avances, pero son tantos años con este problema que el cambio no puede ser radical. A un señor de 70 años le dices que dejar pasar a una señora en el ascensor es 'micromachismo' y cuesta explicarlo.

P.- ¿Tenemos la piel muy fina?

R.- No puedes acotar tanto el humor. Siempre he pensado que no te ríes del alumno más tonto de la clase, sino del profesor, pero no son normas talladas en piedra. Antes había más flexibilidad, la gente se radicaliza y se crispa en exceso.