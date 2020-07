Fotografía fechada el 20 de junio de 2020 cedida por la competencia Ultimate Gamer. EFE/Tai Randall/Ultimate Gamer /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Steve Suárez, fundador de la competición "Ultimate Gamer", busca convertir a la multicultural ciudad de Miami en el "epicentro" global de los eventos de videojuegos, convencido de que los latinos "son la mayor demografía de la industria" y que la cuarentena por la COVID-19 se presenta ideal para esta actividad.

"Los hispanos son la mayor demografía de jugadores de videojuegos del mundo. No son los chinos, no son los estadounidenses, no son los europeos, son los latinos", aseguró a Efe el cubano-estadounidense, fundador del proyecto.