Personas visitan la exposición "Fly Me to the Moon. The Moon Landing: 50 Years On" (lit. Fly Me to the Moon. The Moon Landing: 50 Years On) el 4 de abril de 2019, en Zürich, Suiza. La exposición ahonda en la historia de la exploración artística de la luna. En 2019 se cumplen 50 años de la primera misión lunar, llevada a cabo por la tripulación del Apolo 11. EFE/ Walter Bieri/Archivo