La organización Citizens for Responsability and Ethics in Washington (CREW) acusó hoy al secretario interino de Defensa, Patrick Shanahan, de aprovechar su cargo para beneficiar al gigante aeronáutico Boeing, para el que trabajó hasta que se incorporó al Pentágono, en 2017.

"El secretario interino de Defensa, Patrick Shanahan, ganó 18 millones de dólares gracias a Boeing el año pasado. Él supervisa una agencia del Gobierno que otorga inmensos contratos a Boeing. Ha empleado su posición en el Gobierno para promover a Boeing", denunció CREW en su cuenta oficial de Twitter.