Apple presentó hoy una petición de "reconsideración" ante el tribunal chino que le ha ordenado no vender algunos de sus modelos de teléfono iPhone en el país a causa de la disputa legal que mantiene con Qualcomm por infracción de patentes, según publicó el canal económico CNBC.

La petición de reconsideración es el primer paso del proceso de apelación ante la Justicia china, que la empresa californiana espera que culmine con el levantamiento de la prohibición de vender iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X en el gigante asiático.