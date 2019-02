El representante de Comercio de EEUU, Robert Lighthizer (3-i), el secretario del Tesoro estadounidense Steven Mnuchin (4-i) y el viceprimer ministro chino Liu He (no aparece en imagen) se reúnen en el Edificio Eisenhower este jueves, en Washington (Estados Unidos). EFE/EPA

El representante de Comercio de EEUU, Robert Lighthizer, el secretario del Tesoro estadounidense Steven Mnuchin (no aparecen en imagen) y el viceprimer ministro chino Liu He (c) se reúnen en el Edificio Eisenhower este jueves, en Washington (Estados Unidos). EFE