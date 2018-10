El principal asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, afirmó hoy que a largo plazo le "gustaría ver una paz comercial" con China, pero señaló que la economía estadounidense "es la mejor del mundo" y "eso va a seguir, independientemente" de los desarrollos con el país asiático.

En una entrevista en el programa "Squawk on the Street" del canal CNBC, el director del Consejo Económico Nacional indicó que "siempre es mejor hablar que no hacerlo" y Washington y Pekín "quizá" lo hagan en la cumbre del G20, que se celebra en Argentina el mes que viene.