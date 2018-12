El Royal Bank of Canada (RBC) negó hoy que haya tenido acceso a los mensajes privados enviados por los usuarios de Facebook, tal y como ha señalado un artículo publicado por el periódico estadounidense "The New York Times".

En un comunicado, RBC dijo que "el uso de la plataforma de Facebook fue limitado al desarrollo de un servicio que permitió a los clientes a facilitar pagos a sus amigos en Facebook".