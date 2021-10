El presidente, Joe Biden, acusó este lunes a la oposición republicana de actuar de forma "irresponsable" y "peligrosa" al negarse a elevar el techo de la deuda, y reconoció que, sin su cooperación, no podrá evitar que el país incurra en suspensión de pagos este mes.

Preguntado durante un acto en la Casa Blanca si puede garantizar que Estados Unidos no alcanzará este mes su techo de deuda, Biden respondió: "No, no puedo. Eso depende de Mitch McConnell (el líder republicano en el Senado)".