El presidente, Joe Biden, lanzó este lunes su campaña de promoción del plan de rescate de 1,9 billones de dólares con la promesa de potenciar la campaña de vacunación y el alivio económico, aunque la situación en la frontera con México le robó parte de la atención.

Con un discurso en la Casa Blanca, Biden dio el pistoletazo de salida a su campaña "La ayuda ya está aquí" ("Help is Here", en inglés), que a partir de este martes le llevará a varios estados del país para explicar a los estadounidenses cómo el paquete de estímulo recién aprobado en el país puede mejorar sus vidas.