Fotografía facilitada por Walt Disney Co. que muestra al presidente de Disney, Robert Ige (i), y al presidente de Fox, Rupert Murdoch (d), en un lugar no identificado. El grupo Walt Disney anunció hoy, 14 de diciembre de 2017, la compra de distintos activos del consorcio 21st Century Fox valorados en unos 52.400 millones de dólares. Mediante los términos del "acuerdo definitivo" de esta operación, Disney se hará con los estudios de cine y televisión de la Fox y otras partes de su negocio internacional de cable y televisión. Además, el comprador asume una deuda de la Fox de 13.700 millones de dólares, lo que eleva la operación a unos 66.100 millones. EFE/ The Walt Disney Company Handout SÓLO USO EDITORIAL, NO VENTAS