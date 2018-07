El asesor económico de la Casa Blanca Larry Kudlow afirmó hoy que el presidente, Donald Trump, es un firme defensor del libre comercio y que su imposición de aranceles responde a que quiere "arreglar" el sistema de comercio internacional mundial, el cual, según dijo, "está roto".

"No culpemos al presidente Trump. Él heredó un sistema de comercio internacional completamente roto, incluida la OMC, y está intentando arreglarlo", declaró Kudlow en el programa "State of the Union", de la cadena CNN.