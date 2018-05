25 may 2018

EFEUSA Washington 25 may 2018

El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con el gigante chino de las telecomunicaciones ZTE que permitiría a la compañía volver a operar en el país, después de que en abril el Departamento de Comercio prohibiera a las empresas locales la compra de sus componentes, informaron hoy medios locales.

El acuerdo entre ambas partes contemplaría el pago de una multa millonaria por parte de la empresa, así como la aceptación de la presencia de inspectores estadounidenses para certificar que ZTE no vuelve a violar un acuerdo previo alcanzado en 2017, según el diario The New York Times, que cita fuentes próximas al acuerdo.