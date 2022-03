El "Wonder of the Seas", el barco de cruceros más grande del mundo, zarpó este viernes en su primera salida desde el puerto Everglades, en Fort Lauderdale (Florida, EE.UU.).

El barco de la compañía Royal Caribbean dio hoy la bienvenida a sus primeros huéspedes en esta salida que les llevará por el Caribe en un crucero de siete noches.