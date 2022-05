4 may 2022

EFE Nueva York 4 may 2022

Fotografía de archivo que muestra el edificio del New York Times. EFE/Justin Lane

El diario estadounidense The New York Times (NYT) anunció hoy que cuenta ya con 9,1 millones de suscriptores, una buena parte logrados gracias a la reciente compra de The Athletic, aunque las pérdidas de este medio deportivo han perjudicado sus beneficios trimestrales.

Entre enero y marzo, el Times ganó unos 4,7 millones de dólares, frente a los 41 millones del mismo periodo del año pasado, una reducción vinculada en buena medida a la compra de The Athletic, que se cerró el pasado 1 de febrero por 550 millones de dólares.