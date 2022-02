El "Wonder of the Seas", el barco de cruceros más grande del mundo, llegó a última hora del domingo al puerto Everglades, en Fort Lauderdale (Florida, EE.UU.), desde donde realizará desde el próximo 4 de marzo viajes de siete noches por el Caribe, informó este lunes la compañía Royal Caribbean.

Los destinos a los que llegará el "Wonder of the Seas" comprenden Cozumel, en México; Philipsburg, en San Martín, y San Juan, en Puerto Rico, señaló Royal Caribbean.