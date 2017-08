El presidente de General Electric (GE), Jeff Immelt, descartó hoy estar compitiendo por un puesto ejecutivo en la aplicación de transporte Uber, que busca un nuevo consejero delegado desde hace semanas tras la salida del polémico Travis Kalanick.

"He decidido no buscar un puesto de liderazgo en Uber. Tengo un respeto inmenso por la compañía y sus fundadores: Travis, Garrett y Ryan", escribió Immelt en su cuenta de Twitter tras reunirse con directivos de Uber en San Francisco durante este fin de semana, apunta The Wall Street Journal.