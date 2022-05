3 may 2022

EFE Miami 3 may 2022

La empresa Mean DAO, integrada en la plataforma de "blockchain" Solana y dedicada al "streaming monetario", va a posibilitar a partir de este año a usuarios de criptomonedas el manejar cualquier tipo de suscripción "pagando solo por el tiempo de uso y medido al segundo".

De esa manera, una persona no tendrá que pagar por Netflix o cualquier otro servicio por suscripción aunque no lo use.