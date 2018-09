La empresa Theranos, que saltó a la fama por supuestamente haber inventado un sistema revolucionario para abaratar los costes de los análisis de sangre, anunció hoy su disolución, después de que el departamento de Justicia presentase cargos por fraude contra sus máximos responsables.

En una carta dirigida a los accionistas, Theranos dio a conocer su próxima disolución y se comprometió a destinar el efectivo del que dispone para pagar a los acreedores no asegurados, aunque ya adelantó que no tiene dinero suficiente para hacer frente a todas sus deudas, y que por tanto los accionistas no recibirán nada.