La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), el artista Eladio de Mora, conocido como dEmo (i); los integrantes del grupo musical español "Hombres G", Javier "Javi" Molina (2i) y David Summers (2d), y el dueño del restaurante Crazy about you, Carlos Galán, posan junto a la osa de color rojo con la bandera de la comunidad de Madrid inaugurada hoy, en Miami, Florida (EEUU). EFE/ Antoni Belchi