Facebook anunció este viernes la puesta en marcha de una nueva sección de noticias en la que ofrecerá artículos de varios medios de comunicación con los que ha alcanzado acuerdos y a la que podrá acceder por ahora un grupo limitado de usuarios en Estados Unidos.

Grandes cabeceras como The New York Times, The Wall Street Journal o The Washington Post; cadenas de televisión como ABC, NBC o Fox News y medios digitales como BuzzFeed o Business Insider participan en el servicio, bautizado Facebook News.