El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, indicó este jueves que conversó con ejecutivos de Amazon, incluido su consejero delegado y fundador, Jeff Bezos, para que reconsidere su decisión de no establecerse en este estado.

"He tenido muchas conversaciones con Amazon. Espero que reconsideren. Sería útil si el Senado del estado dijera que lo aprueba", indicó Cuomo durante un acto público, no relacionado con el tema de Amazon, señala el New York Times.