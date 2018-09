El Departamento del Tesoro anunció hoy la inclusión de una aerolínea tailandesa en su lista de organizaciones que apoyan el terrorismo por actuar de tapadera para una segunda compañía aérea presuntamente vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní y que ofrece vuelos a Siria.

En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) acusó a la tailandesa My Aviation Co. Ltd. de actuar por cuenta de la aerolínea iraní Mahan Air, incluida en su lista de personas y entidades sancionadas por sus presuntos vínculos con el terrorismo.