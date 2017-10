El premio nobel de Economía Paul Krugman estimó hoy en un 25 % las posibilidades de que se cancele el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por las presiones de EE.UU., cuyas demandas calificó de "píldoras venenosas".

"Acabar con el NAFTA (TLCAN en inglés), si sucede, todavía me parece la alternativa menos posible. Diría que hay un 25 % de posibilidades", afirmó Krugman en un simposio organizado por The New York Times en el Museo Tamayo de la Ciudad de México.