Aprobado el plan de estímulo, el presidente, Joe Biden, se enfrenta a una nueva misión: acercarse a los estadounidenses sin importar la ideología y explicarles cómo el paquete de rescate puede mejorar sus vidas, golpeadas por la pandemia.

En una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció este jueves que la próxima semana Biden y su equipo viajarán por diferente partes del país, tanto de mayoría republicana como demócrata, como parte de "la gira de la ayuda está aquí" ("Help is Here Tour", en inglés).