Tras un año de pandemia, los milmillonarios estadounidenses han visto aumentar su riqueza en 1,3 billones de dólares, un crecimiento de casi un 45 %, con algunos de ellos multiplicando su fortuna hasta un 600 %.

Así lo recoge un informe presentado este martes por el Institute for Policy Studies (IPS), un "think tank" progresista con sede en Washington, y Americans for Tax Fairness (ATF), una campaña que demanda aumentar los impuestos a grandes fortunas y corporaciones.