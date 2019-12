El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este viernes que la ratificación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se alcanzó gracias a la buena relación que existe entre él y el presidente Donald Trump y en la que se privilegia el respeto mutuo.

"Todos apostaban que como soy de esta tierra (estado de Tabasco), como soy del trópico, que iba yo a pelearme con Donald Trump. Hasta él mismo me lo dijo: 'estaban apostando a que nos íbamos a pelear, pero yo no me quiero pelear con usted', me dijo. 'Pues yo tampoco' (le dije)", contó López Obrador en un mitin en el municipio de Teapa, estado de Tabasco.