Fotografía de archivo del 29 de enero de 2019, donde aparece un grupo de personas durante una protesta organizada por la asociación de trabajadores "Justice Will be Served" y de empresarios "New York City Hospitality Aliance", frente a un restaurante de China Town en Nueva York (Estados Unidos). Bares, restaurantes y camareros de Nueva York han levantado el cuchillo de guerra en torno a la conveniencia o no de suprimir las tradicionales propinas, que en muchas ocasiones se destinan únicamente a cubrir parte del salario de los trabajadores, más bajos que en otros sectores. EFE/Archivo