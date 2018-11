El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó hoy que los tipos de interés en EEUU siguen en mínimos históricos, justo por debajo del rango "que se consideraría neutral para la economía, es decir que no acelera ni frena el crecimiento".

En un discurso en el Economic Club of New York, al que los mercados reaccionaron con fuertes ascensos, Powell se mostró optimista sobre la economía y señaló que el banco central no sigue "un camino predeterminado para sus decisiones de política monetaria".