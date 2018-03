(i-d) El director ejecutivo de Agricultores en Favor del Libre Comercio (Farmers For Free Trade), Brian Kuehl; el director de la oficina de México del Consejo de Granos de Estados Unidos (U.S. Grains Coincil), Ryan LeGrand; el presidente ejecutivo y director general de la compañía Southern Potato de la provincia de Manitova, Keith Kuhl; el presidente de Padlock Ranch in Sheridan, Wyoming, John M. Heyneman jr.; el presidente y manager de Karag Inc. y Family-held Corporation, Herb Karst; y el director ejecutivo de la Asociación de Provedores de Productores Agropecuarios de México (Appamex), firman un cartel a favor del libre comercio, durante una conferencia de Prensa en Ciudad de México (México). EFE