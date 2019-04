El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz critica en un nuevo libro la "mala gestión" que EE.UU. ha hecho de la globalización, discute que los acuerdos comerciales fueran injustos para este país y acusa al presidente, Donald Trump, de aplicar la "ley de la jungla" en los conflictos de este ámbito.

El medio CNBC publica este lunes una columna firmada por Stiglitz y extraída de "People, Power and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent" (Gente, poder y beneficios: capitalismo progresista para la era del malestar), en la que el economista ahonda en los problemas de la globalización.