El presidente, Donald Trump, se reunió hoy con el consejero delegado de Google, Sundar Pichai, de quien dijo haber recibido un "compromiso total" con el Ejército de EE.UU. y no con el de China, después de las acusaciones a la empresa por parte de un alto mando militar.

"Me acabo de reunir con Sundar Pichai (...) Me ha asegurado que está totalmente comprometido con el Ejército de EE.UU. y no con el de China. También hemos hablado sobre imparcialidad política y varias cosas que Google puede hacer por nuestro país. ¡La reunión terminó muy bien!", celebró Trump en su cuenta de Twitter.