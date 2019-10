El presidente, Donald Trump, cargó hoy contra la presidenta de la Cámara Baja de EE.UU., la demócrata Nancy Pelosi, por no haber sometido aún a voto el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC .

"No puedo creer que la nerviosa Nancy Pelosi no esté moviendo más rápidamente el T-MEC. Su gente lo quiere, no saben por qué ella no lo somete a un voto bipartidista. ¡Está tomándose demasiado tiempo!", lamentó Trump en su cuenta de Twitter.