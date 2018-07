El presidente, Donald Trump, criticó hoy el ajuste monetario puesto en marcha por la Reserva Federal (Fed) al asegurar que no está "entusiasmado" con la subida de los tipos interés, ya que puede afectar el buen desempeño económico.

"No estoy entusiasmado (...) No me gusta todo este trabajo que estamos haciendo en la economía y después ver cómo los tipos están subiendo", afirmó Trump en una entrevista en la cadena CNBC que se emitirá mañana viernes, y de la que hoy se han divulgado extractos.