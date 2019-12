La Cámara de Comercio de las Minorías de Estados Unidos (CCMUSA) reconocerá al hijo mayor del presidente de EE.UU., Donald Trump Jr, como "hombre del año" en una gala que se celebrará el próximo 13 de enero en el sur de Florida, anunció este martes la organización.

El presidente de la Cámara, Doug Mayorga, dijo a Efe que honrarán a Donald Jr. por su liderazgo empresarial al frente de la corporación Trump y que reflejó en su primer libro, "Triggered: How The Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us" (Provocado: cómo la izquierda se alimenta del odio y nos quiere silenciar).