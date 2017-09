El presidente, Donald Trump, reiteró hoy su "respeto" por Janet Yellen, la actual presidenta de la Reserva Federal (Fed), pero agregó que aún no ha tomado una decisión acerca de si seguirá o no al frente del banco central cuando concluya su mandato en febrero de 2018.

"Respeto mucho a la presidenta Yellen. Me gusta y la respeto pero aún no he tomado esa decisión", dijo Trump a bordo del avión presidencial de regreso de su visita a Florida para observar de primera mano los daños ocasionados por el huracán Irma.