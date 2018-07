El presidente Donald Trump, asombró esta semana al romper el tradicional silencio de la Casa Blanca sobre la independencia de la Reserva Federal (Fed) y criticar la senda de subida de tipos de interés mantenida por el nuevo presidente del banco central, Jerome Powell.

"No estoy entusiasmado (...) No me gusta todo este trabajo que estamos haciendo en la economía y después ver cómo los tipos están subiendo", afirmó Trump en una entrevista en la cadena CNBC el jueves, al referirse al impulsado dado con el agresivo recorte de impuestos dentro de su reforma fiscal de comienzos de año.