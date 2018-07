El grupo bancario estadounidense Wells Fargo está en proceso de devolver decenas de millones de dólares que cobró por productos complementarios como seguros o servicios legales a cientos de miles de cuentas, informaron hoy medios locales.

Según The Wall Street Journal, que cita a personas relacionadas con el tema, el banco cobró durante años tarifas mensuales a sus clientes por docenas de productos que no entendían o no sabían usar.