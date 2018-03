"A Wrinkle in Time", la nueva propuesta de Disney, tratará de apear del número uno de la taquilla este fin de semana a la cinta de superhéroes "Black Panther", en un fin de semana donde también se estrenan "The Strangers: Prey at Night", "The Hurricane Heist" y "Gringo".

La cinta de fantasía "A Wrinkle in Time", dirigida por Ava DuVernay, cuenta la historia de una adolescente que recorre el universo en busca de su padre, un extraordinario físico que descubre un pliegue en el espacio-tiempo a través del cual el viaje intergaláctico es posible.