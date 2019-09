Fotograma cedido por Universal Studio donde aparece el joven Yeti Everest, durante una escena de la película "Abominable", un filme en el que Hollywood ha vuelto a inspirarse en la cultura y el paisaje de China tras el éxito de películas como "Kung Fu Panda" y "How to Train Your Dragon". EFE/Universal Studio/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS