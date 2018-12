La Academia de Hollywood anunció hoy las cintas precandidatas a nueve categorías de los premios Óscar, cuyas nominaciones definitivas se darán a conocer el 22 de enero y que se entregarán el próximo 24 de febrero.

En la categoría a la mejor película de habla no inglesa, la mexicana "Roma", de Alfonso Cuarón, y la colombiana "Pájaros de verano", de Cristina Gallego y Ciro Guerra, competirán para las nominaciones con "The Guilty" (Dinamarca) y "Never Look Away" (Alemania).