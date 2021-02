Hollywood ya no es la meca del cine. La categórica y revolucionaria afirmación no es de un actor enamorado de su país, sino que sale de la boca de exitosas estrellas latinas como Ana de la Reguera, Juan Pablo Raba, Omar Chaparro, Teresa Ruiz y otros, quienes coinciden en que el otrora centro del mundo del celuloide ha cambiado.

“Yo vivo en Los Ángeles porque me vine cuando las cosas eran diferentes, pero todo ha cambiado. Ahora puedo estar en cualquier parte del mundo y seguir participando en audiciones, pruebas, reuniones de producción”, indicó a Efe la mexicana De la Reguera, quien forma parte de los elencos de las películas “Army of The Dead” y “The Forever Purge”, que se estrenan este año.