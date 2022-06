Inconforme con que la mayoría de las películas tengan solo a gente joven como protagonistas, el director mexicano Rubén Rojo Aura hizo "Coraje", su primer largometraje de ficción en el que explora uno de los momentos más confrontativos de la vida de su madre, la actriz Marta Aura, con un trabajo en el que se desdibuja la realidad de la ficción.

"Me interesan las historias de personas que últimamente no son protagonistas de películas tal vez por su edad. En general el cine está más protagonizado por jóvenes y a mí me interesa todo este bagaje y sabiduría de gente que ha vivido más que nosotros", cuenta en entrevista con Efe Rojo quien anteriormente contó la historia de la cantante Chavela Vargas.