Una modelo polaca se sumó en las últimas horas a una demanda colectiva contra el exproductor de Hollywood Harvey Weinstein bajo alegaciones de agresión y acoso sexual que se remontan a 2002, cuando ella tenía 16 años.

De acuerdo al portal de espectáculos Page Six, la también aspirante a actriz, cuya identidad no se conoce, es la décima mujer que se suma a una demanda por agresión, lesiones y extorsión contra Weinstein, The Weinstein Company y el estudio de cine Miramax.