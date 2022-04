El músico Adán Jodorowsky ha atravesado por cambios radicales a lo largo de su vida, en 2018 abandonó toda su historia para comenzar desde cero y con casi cuatro años de distancia asegura que ha podido reconciliar su presente con su pasado y ya prepara la salida de su nuevo disco de canciones inéditas.

"Todos los cambios son radicales, son como una muerte. Fue muy fuerte, ahora pude equilibrar el antiguo yo con el nuevo yo, ponerlos juntos para avanzar en la vida, pero antes tuve que cortar con el pasado, me vestí de blanco, me había transformado en gurú y después me di cuenta que no lo soy, pero ese cambio me dio mucha fuerza para seguir adelante", asegura en entrevista con Efe.