Los mexicanos Alejandro Fernández y Fher Olvera, cantante del grupo de rock Maná, se han unido a una campaña de una coalición de organizaciones locales y estatales en EE.UU dirigida a lograr una reforma migratoria que legalice a millones de indocumentados y terminar con "el daño causado por la crueldad" de la pasada administración de Donald Trump.

Los grupos anunciaron este lunes la millonaria campaña "We are Home/Estamos en Nuestro Hogar", cuyo monto no especificaron, y los recursos serán usados en movilización comunitaria, cultural, en llegar a diversos medios de comunicación y cabildeo directo en el Congreso y motivar a la Administración del presidente Joe Biden, según indican en un comunicado.