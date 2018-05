31 may 2018

EFEUSA Los Ángeles 31 may 2018

El actor mexicano Alfonso Herrera se incorporará al reparto de "Queen of the South", la versión estadounidense de la popular serie "La reina del sur", informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.

El intérprete mexicano, conocido por sus roles en las series "Sense8" y "Rebelde" así como por el filme "La dictadura perfecta" (2014), había protagonizado en los últimos años "The Exorcist", producción para la pequeña pantalla que fue recientemente cancelada por la cadena Fox tras dos temporadas.